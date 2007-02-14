Дела сердечные на государственном уровне

Кардиохирургия станет в текущем году одним из приоритетных направлений развития белорусской медицины. 14 февраля на коллегии Комитета по здравоохранению обсуждали итоги работы отрасли в 2006 году, а также перспективы на год текущий. Также было заявлено, что медучреждениям необходимо рационально расходовать бюджетные средства. При том, что в прошлом году финансирование отрасли не снижалось, порядка 500 млн. рублей были потрачены не по назначению. Кроме того, министр призвал врачей больше работать с пациентами на местах.