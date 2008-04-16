Искоренить болезнь Боткина раз и навсегда

В Минске началась дополнительная вакцинация населения против Гепатита А. Эти прививки претендуют стать историческими в стенах городских поликлиник. Уже пять лет, как случаи заболевания минчан желтухой стали единичными. Скоро их не будет вообще. Побороть болезнь окончательно и бесповоротно - задача максимум для минских врачей.



С возбудителями менингита и пневмонии в Минске дела обстоят похуже. Так называемой Хиб-инфекции тоже объявлен бой профилактикой. Вакцинация детей, в том числе и трехмесячных, начнется уже летом.



Благодаря вакцинации болеть минчане стали в тысячи раз меньше. А "познакомиться" поближе с оспой теперь вообще можно только на страницах энциклопедии. Последнюю прививку против этой инфекции сделали еще в 80-х.



Объяснить то, что своевременная прививка - залог здоровья - задача №1 для медиков. Следующая неделя в Минске объявлена Европейской неделей иммунизации.