Прямой эфир

Искоренить болезнь Боткина раз и навсегда

16 апреля 2008 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Минске началась дополнительная вакцинация населения против Гепатита А. Эти прививки претендуют стать историческими в стенах городских поликлиник. Уже пять лет, как случаи заболевания минчан желтухой стали единичными. Скоро их не будет вообще. Побороть болезнь окончательно и бесповоротно - задача максимум для минских врачей.

С возбудителями менингита и пневмонии в Минске дела обстоят похуже. Так называемой Хиб-инфекции тоже объявлен бой профилактикой. Вакцинация детей, в том числе и трехмесячных, начнется уже летом.

Благодаря вакцинации болеть минчане стали в тысячи раз меньше. А "познакомиться" поближе с оспой теперь вообще можно только на страницах энциклопедии. Последнюю прививку против этой инфекции сделали еще в 80-х.

Объяснить то, что своевременная прививка - залог здоровья - задача №1 для медиков. Следующая неделя в Минске объявлена Европейской неделей иммунизации.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
09 апреля 2008 17:56

В столичных аптеках - фитобайкот

07 апреля 2008 18:00

Сегодня весь мир отмечает день здоровья

31 марта 2008 17:36

В Минске провели уникальную по сложности операцию