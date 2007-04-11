Инфекциям - бой

В Минске снижается уровень заболеваемости. Самое эффективное средство борьбе с подобными недугами - вакцинация. Благодаря прививкам, в столице ликвидировано такое заболевание как полеомелит. "Кандидатом" на выбывание из списка инфекционных болезней стали корь и краснуха. Ежегодный экономический эффект от вакцинации - шесть миллионов долларов. Система такой профилактики позволяет ежегодно предотвратить 40 тысяч случаев инфекционных заболеваний. С этого года в детских поликлиниках города начнут прививать против ХИБ-инфекции. В первую очередь это пятилетние дети, часто болеющие простудами. Со следующего года подобные прививки получат все самые маленькие жители республики в возрасте до года.