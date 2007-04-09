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На пути ВИЧ устанавливаются преграды

09 апреля 2007 09:09
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В Беларуси стартует проект ПРООН по профилактике ВИЧ и других инфекционных заболеваний.Акция направлена, прежде всего, на предотвращение инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, среди женщин секс-бизнеса, работающих на автодорогах и водителей дальнего следования. Среди регионов контроля первыми станут - Минская и Гомельская области. В течение года планируется повысить уровень знаний по безопасному половому поведению. В целях эффективности работы специалисты будут активно сотрудничать с FM-станциями страны.
# Здоровье

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