На пути ВИЧ устанавливаются преграды

В Беларуси стартует проект ПРООН по профилактике ВИЧ и других инфекционных заболеваний.Акция направлена, прежде всего, на предотвращение инфекционных заболеваний, передающихся половым путем, среди женщин секс-бизнеса, работающих на автодорогах и водителей дальнего следования. Среди регионов контроля первыми станут - Минская и Гомельская области. В течение года планируется повысить уровень знаний по безопасному половому поведению. В целях эффективности работы специалисты будут активно сотрудничать с FM-станциями страны.