"Здоровье женщины - здоровье нации"

Под таким девизом в Беларуси дан старт информационно-просветительской кампании. Организаторы - Белорусский союз женщин и Международная благотворительная организация "Надежда - Экспресс". Начиная с 6 апреля и до 1 июня мероприятия пройдут по всей республике. Особенно активно планируют использовать такие даты, как Всемирный День здоровья, годовщину со дня аварии на ЧАЭС, Международный день семьи, Всемирный день без табака и Международный день защиты детей. В городах и деревнях пройдут встречи с медиками, психологами, социологами и юристами. Первая пройдет 6 апреля в Минске молодыми и будущими мамами - работницами МАЗа.