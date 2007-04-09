Сферу трансплантологии в Беларуси ожидают глобальные перемены

Первая бригада врачей будущего центра трансплантологии 9 апреля отправляется в московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Здесь белорусские специалисты пройдут курс подготовки, а затем отправятся за опытом уже Германию. Всего в крупнейших мировых центрах предполагается подготовить четыре группы врачей. Главная задача - создание современной многопрофильной клиники, которая обеспечит развитие высоких технологий.

По мнению врачей, в городе с двухмиллионным населением необходимо в год проводить около 600 трансплантаций всех органов. В Беларуси в 2005 году было проведено восемь трансплантаций почки. В 2006 году - 20 почки и 114 - трансплантаций костного мозга.

Напомним, что постановлением правительства центр трансплантологии будет создан на базе 9-й клиники.