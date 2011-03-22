Иммунодефицит у детей. Симптомы иммунодефицита. Лечение иммунодефицита

Бактерии, вирусы и прочие микробы угрожают человеку постоянно. Они есть везде: от вдыхаемого нами воздуха до воды, которую мы пьем.

Человеческий организм располагает мощной армией, готовой противостоять этим бактериям, вирусам и прочим микробам. Агрессор, вторгшийся в наше тело, пытается замаскироваться и ввести в заблуждение оборону организма, а тем временем иммунитет уже послал свою разведку с целью обнаружить неприятеля. И, согласно полученным от нее данным, начал производить подходящее оружие уничтожения.

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии, кандидат медицинских наук:

Человеческий организм к весне немного истощается в функциональном плане. Снижается количество употребляемых человеком витаминов. Определенную роль играет погода, усталость, стрессы. Система иммунитета — это система жизненно-важных функций, механизмов, сформировавшихся в человеке в процессе его эволюции, чтобы человек выжил на этой планете.

Если мы имеем дело с вирусной инфекцией, то здесь чаще всего затрагиваются факторы приобретенного иммунитета. Основой противовирусного иммунитета являются лимфоциты, иммуноглобулины. Если к нам попадают микроорганизмы, то первые факторы, с которыми они сталкиваются, являются факторы врожденного иммунитета — моноциты, макрофаги.

Если иммунитет нормально функционирует, то он должен справиться с любым чужеродным организмом. Но наша нация в последнее время стала очень слабой. Первая причина — это неправильное питание, неправильный образ жизни в плане вредных привычек. Одним из серьезных факторов является стресс. Уже отслежена цепочка между стрессом и иммунной системой.

Закаливание является одним из способов выработки сильного и стойкого иммунитета. В укреплении иммунитета важнейшую роль играет правильное питание.

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии:

Нужно принимать витамины, микроэлементы. Витамины человек может получить из овощей и фруктов или в аптеках. Есть препараты растительного происхождения - иммуномодуляторы, есть вакцины, где основу препарата составляют убитые микроорганизмы, есть активаторы иммунитета, есть препараты заместительной терапии.

То, на что должна быть направлена сила детских иммунологов, — это выявление дефектов иммунных систем. В 52 году был описан первый врожденный иммунодефицит. Сейчас описано больше 100 разных типов первичных врожденных иммунодефицитов. Раньше казалось, что это заболевание встречается крайне редко.

Врожденный иммунодефицит — это состояние, которое может проявиться в любом возрасте. Среди пациентов с таким диагнозом есть и 40-летние взрослые, и полугодовалые малыши.

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии:

Основной причиной появления этого заболевания является передача этого дефекта по наследству. Это большая проблема стран средиземноморского региона, потому что там очень много близкородственных браков. В Беларуси особо таких проблем нет. Сейчас у нас в регистре первичных иммунодефицитов около 110 таких детей. Если соотнести с европейскими данными, то у нас в республике таких невыявленных детей должно быть больше 2000.

СИМПТОМЫ ИММУНОДЕФИЦИТА

Татьяна Углова, заведующая лабораторией клинических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии и гематологии:

Те дети, у которых не выявлен иммунодефицит, но он есть, не получают соответствующего лечения, а это все приводит к инвалидности, а получение адекватного лечения могло бы избавить их от инвалидизации. Мы иногда можем лечить пневмонию, стоматит по три раза в год у ребенка, и совсем забудем о том, что это может быть врожденный иммунодефицит.

Светлана Алешкевич, врач-гематолог консультативно-поликлинического отделения РНПЦ детской онкологии и гематологии:

При иммунодефиците ребенок или пациент более старшего возраста начинает чаще болеть. Это не обычная вирусная инфекция, которая встречается в эпидемию. Возникает более тяжелая ситуация: ребенок начинает болеть и не поправляется в течение 2-3 недель.

Среди признаков иммунодефицита выделяют частые респираторные заболевания: ринит, синусит, отит, гайморит, пневмония, возникающая 2 и более раза в год, частые ОРВИ, бронхиты. Это упорные пиодермии, частые молочницы у ребенка старше года, 2-3 стоматита в год, это заболевания, которые требуют назначения очень серьезных антибиотиков. Врожденные иммунодефициты сопровождаются поражениями кожи, грибковыми заболеваниями, абсцессами.

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии:

Постоянное незаживление ран, пуповины. Если в первый год жизни у ребенка достаточно серьезное нарушение после прививок, уже можно рассматривать иммунодефицит.

ЛЕЧЕНИЕ ИММУНОДЕФИЦИТА

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии:

В каждом областном центре есть иммунологи, можно выполнить стандартное иммунологическое обследование. После того, как мы иммунологическим методом подтвердили дефект иммунной системы, то мы подключаем молекулярно-генетические исследования. Если есть тяжелое нарушение с уменьшением или отсутствием клеток иммунной системы, то возможным вариантом лечения является трансплантация.

Донором костного мозга для трансплантации могут выступать родственники больного при наличии совместимости. Наше государство сотрудничает и с зарубежными банками костного мозга, поэтому каждый страдающий врожденным иммунодефицитом пациент, у которого есть показания к такой операции, может получить это лечение. Главное, чтобы диагноз был выставлен без опоздания.

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии:

Есть такая группа иммунодефицита — тяжелый комбинированный иммунодефицит или тяжелая комбинированная иммунная недостаточность. Это заболевание не совместимо с жизнью. Оно должно диагностироваться в первые полгода жизни этого пациента. Если правильно поставлен диагноз и выявлен дефект, то этот ребенок имеет шанс жить дальше. У нас есть несколько таких детей в республике.

Трансплантация костного мозга подходит не всем больным.

Михаил Белевцев, заведующий лабораторией иммунологии РНЦП детской онкологии и гематологии:

Есть иммунодефициты гуморального звена иммунитета. Здесь невозможно провести трансплантацию стволовой клетки. Зато существуют препараты заместительной терапии, которые позволяют жить.