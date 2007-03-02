Грипп не сдает позиции

Эпидемия гриппа и ОРЗ объявлена еще на пяти административных территориях Беларуси: в Солигорске, а также в Слуцком, Солигорском, Ошмянском и Браславском районах.Всего в республике постановления главных государственных санитарных врачей об усилении мероприятий по борьбе с гриппом и другими респираторными инфекциями приняты на тридцати одной административной территории. В связи с регистрацией высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРЗ и отсутствия более 30% учащихся приостановлен учебно-воспитательный процесс в 215 образовательных учреждениях республики. Самое большое количество закрытых школ в Гомельской области. В Минске из-за эпидемии не работают пять школ.