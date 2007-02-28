У людей сдают нервы

Примерно каждый шестой житель нашей планеты в той или иной мере страдает неврологическими нарушениями.

От болезней Альцгеймера и Паркинсона до эпилепсии и мигрени страдает каждый шестой всей планеты. Такие данные приводятся в новом докладе Всемирной организации здравоохранения. Этим болезням подвержены люди всех стран мира, всех возрастов, независимо от пола, образования или доходов.

Ещё одним бичом ХХ века становится и синдром хронической усталости. В условиях переутомления и стрессов количество страдающих от этого недуга постоянно увеличивается. Заболеть синдромом несложно. А вот лечатся от этого недуга годами.

На усталость жалуются многие. Но о том, что она может стать причиной серьёзного заболевания, знают не все. Синдром хронической усталости впервые был описан в 1988 году. Однако до сих пор некоторые врачи называют его болезнью воображения. Усталость - признак субъективный. В этом и состоит сложность при определении диагноза. Довольно часто Синдром хронической усталости путают с близкими по симптоматике гриппом или депрессией. В большинстве случаев этот диагноз сохраняется на протяжении многих лет.

Плохая погода, стрессовые ситуации, отсутствие отдыха - утомление может вызвать всё, что угодно. От хронической усталости не застрахованы как молодые, так и пожилые люди. Чаще всего это заболевание преследует бизнесменов и трудоголиков. А особую категорию составляют женщины от 26 до 45 лет.

Установить этот, казалось бы, нехитрый диагноз достаточно непросто. Более лёгкие случаи заболевания не определяются вовсе. А более тяжёлые могут уверенно диагностировать только медики-профессионалы. Тем не менее, именно это заболевание стало диагнозом века, который в условиях насыщенной жизни всё труднее предотвратить.