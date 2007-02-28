Белорусским здравницам требуются маркетологи!

В белорусских здравницах представители этой профессии нарасхват. Для них с этого года специально введена штатная должность.

Санатории и профилактории с головой окунулись в рыночные отношения. Нужно привлекать клиента и зарабатывать деньги самостоятельно.

Сейчас 70% здравниц работают рентабельно. В прошлом году из 173 аккредитовано лишь 101.

Сеть санаторно-курортных организаций в прошлом году значительно сократили. Провели открытый тендер. А оставшиеся санатории вышли на качественно новый уровень работы. Обновляются материально-технические базы, расширяется перечень услуг, во всех санаториях созданы собственные маркетинговые службы. Путевки на отдых и лечение стали более доступными. Их можно приобрести почти в каждой турфирме.

На сегодня главная задача для большинства санаториев для взрослых - выйти на нулевой баланс. Менять приходится не только подходы, но и психологию. Недолгая практика самостоятельности показала, что лучшей рекламой здравницы служит не красочный буклет, а мнение клиента.