Будущие врачи и фармацевты получили путёвку в жизнь

Началось распределение студентов в медицинских вузах страны. В Витебском государственном медицинском университете путёвку в жизнь получили 362 будущего врача и фармацевта.

Направление на работу выписывал лично министр здравоохранения. При распределении комиссия учитывала все обстоятельства.



По целевым направлениям распределили около 30 человек. В стенах университета на повышение квалификации осталось 13. 80% из оставшихся медиков будут работать в малых городах и на селе.

Медицинский отряд особого назначения представляет собой уникальный учебно-методический комплекс. В него входят подразделения, которые работают в полевых условиях. Здесь студенты проходят специальную подготовку и набираются опыта.

В стране нехватку специалистов узкого профиля акушеров-гинекологов, хирургов, педиатров, анестезиологов и терапевтов планируется ликвидировать к 2010 году. Ситуация изменится благодаря увеличению набора студентов на данные медицинские специальности.