Грипп и пневмония

ОРВИ, ОРЗ, грипп, пневмония. Профилактика и лечение.

Шиманович Вероника Петровна, заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Из 2 млн простудных заболеваний в год, на долю гриппа приходится 300-350.

Врачи поликлиник чаще всего ставят ОРВИ и ОРЗ, когда к ним обращаются пациенты с характерными жалобами. Начинается все сверху: попадая внутрь, вирус вызывает насморк, развивается ринит. Выделение слизистой носа — абсолютно нормальная защитная реакция организма, поэтому не стоит сразу же хвататься за сосудосуживающие капли.

Зинаида Шевчук, заведующая отделением физиотерапии 3-й ГКБ:

В первые дни желательно сразу же включить физиотерапию, что во многих случаях дает хороший результат, после чего у многих больных течение болезни сразу же прерывается, человек начинает чувствовать себя лучше и быстрее выздоравливать.

Отголоском ОРВИ иногда становится и воспалительный процесс в гайморовых пазухах — синусит, более известен как гайморит. В этом случае в первую очередь назначат УФО, ингаляцию, светотерапию. Спускаясь вниз по респираторному тракту, вирус может поражать и гортань, вызывая воспаление. Первый признак ларингита — потеря голоса или «лающий» кашель.

Снежана Дударчик, врач-терапевт:

При легком течении болезни мы советуем обильное питье, частое полоскание горла, рассасывающие препараты.

Зинаида Шевчук:

Желательно использовать горчичники. Раньше использовали банки, сейчас это не очень популярно, но эффективно. Если лечение началось не вовремя или попался особенно чувствительный больной с ослабленным иммунитетом, то ОРВИ может дать осложнения. Процесс спускается по задней стенке глотки в трахею, потом может начаться бронхит. Нужно обязательно обратиться к врачу, иначе на этом фоне можно пропустить пневмонию. При пневмонии делают и магнитотерапию большей мощности, глубокое прогревание.

Светлана Савицкая, заведующая отделением пульмонологии 3-й ГКБ:

При пневмонии больных госпитализируют в стационары, им назначается комплексное лечение: антибактериальная терапия, отхаркивающие препараты, при нормализации температуры назначаются физиотерапевтическое лечение.

Профилактика

Грипп всегда начинается очень остро, развивается головная и мышечная боль, поднимается высокая температура тела. У медиков к температуре спокойное отношение, потому что повышение температуры тела — защитная реакция организма.

Снежана Дударчик:

Если температура застала врасплох в середине рабочего дня, то чтобы не терпеть головную боль, неприятный дискомфорт и ломоту, можно принять жаропонижающее средство, но следующим вашим шагом должен быть не выход на следующий день на работу, а обращение к врачу. Встречаются заболевания, которые не всегда сопровождаются поднятием температуры, это не значит, что человек не болен. До 38 градусов температуру мы не советуем сбивать, так как в это время вырабатываются пирогены, которые оказывают свою защитную роль в организме, а при температуре выше 38 градусов необходимо принимать жаропонижающее средство.

Светлана Савицкая:

Если человек болел ОРЗ, якобы выздоровел, затем у него началась вторая волна температуры, то это может свидетельствовать о том, что у него развилась вторичная бактериальная инфекция, нужно обязательно делать анализы, рентген грудной клетки. Человек, который заболел острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ), должен соблюдать все меры профилактики.

Вероника Шиманович:

Группы риска у нас определены министерством здравоохранения: первая группа - лица, имеющие риск возникновения осложнений после перенесенных заболеваний, беременные, маленькие дети, вторая группа — лица, которые в силу своей профессиональной деятельности чаще встречаются с людьми, если они заболевают, то становятся источником инфекций для большего количества людей, это медицинские работники, лица, занятные в сфере обслуживания, педагоги, работники транспорта.

Самым эффективным методом защиты от гриппа является вакцинация. Следует помнить, что вакцинация от гриппа направлена на предотвращение тяжелых форм болезней и ее осложнений, в то же время она не дает 100%-й гарантии, что заражение не произойдет и человек вообще не заболеет.

Вероника Шиманович:

Если человек говорит, что он заболел, сделав прививку, то надо уточнить, чем он заболел. Сегодня на долю гриппа приходится около 7 % всех респираторно-вирусных инфекций. Основная масса сейчас болеет ОРВИ. Если я сейчас заболею, это не значит, что я заболею гриппом, поэтому прививка здесь уже не причем.

Зинаида Шевчук:

Все упирается в вопросы иммунитета, он бывает общий и бывает специфический. Иногда люди имеют общий иммунитет приличный, а противовирусный не очень, значит нужно проконсультироваться у иммунолога. Для противовирусного иммунитета очень неплохо оказывают влияние гомеопатические препараты. Нужно использовать оксалиновую мазь, мазать надо раза три-четыре в день. А вот эффективность ношения маски доктора ставят под сомнение. Когда во время гриппа полгорода ходят в масках — это психотерапия. Для вирусов гриппа пространство между волокнами маски - что ворота для зайца. Фактически у всех людей в организме не хватает микроэлементов, лучше принимать современные витамины, состоящие из отдельных групп элементов. Если человек часто болеет, часто простывает, нужно обратиться к врачу иммунологу и обследоваться.

Для здоровья полезно часто бывать на свежем воздухе, посещать массовые мероприятия в разгар эпидемии гриппа и ОРВИ не стоит. Полезно потребление чеснока, лука, по запасу витамина С киви стоит на первом месте, чем лимон.