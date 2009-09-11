Эпидемия гриппа придет раньше

В нынешнем году эпидемия ОРВИ и гриппа, по прогнозам специалистов, ожидается несколько раньше типичных для Беларуси сроков, сообщила главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Инна Карабан.

«Если в прошлые годы эпидемия вирусных инфекций приходилась в основном на конец января - начало февраля, то в этом году она может начаться несколько раньше», - сказала собеседница.



В Беларуси будут циркулировать несколько штаммов гриппа: сезонные вирусы А/H1N1, А/H3N2 и грипп В, а также вирус так называемого пандемического гриппа А/H1N1.



Инна Карабан напомнила, что в октябре начнется вакцинация населения республики против сезонного гриппа, а в Минске - уже в сентябре. Всего планируется закупить примерно 1 млн. доз вакцин.



В прошлом году было привито около 8% населения республики, в нынешнем планируется вакцинировать 10-15%. В первую очередь иммунизации подлежат лица, относящиеся к группе высокого риска неблагоприятных последствий заболевания гриппом. Однако в этом году контингент расширен. Дополнительно будут привиты дети в детских садах и школах, работники сферы бытового обслуживания, учреждений образования, торговли и общественного питания, транспорта, а также люди, находящиеся в контакте с детьми до шести месяцев, передает БЕЛТА.