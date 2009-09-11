У итальянки выросло 33 лишних зуба

Итальянские медики провели операцию 16-летней жительнице Сицилии, страдающей от редкой формы дисплазии - неправильного формирования зубов.

В ходе операции в клинике итальянского города Римини подростку хирурги удалили шесть лишних зубов.

По словам доктора Мауро Мерли, речь идет об уникальной ситуации, поскольку дисплазия только в одном случае на миллион может вызвать рост дополнительных зубов. Как признал врач, до сих пор медики не сталкивались с таким количеством лишних зубов.

Девочке врачи удаляют зубы с 2001 года, за это время она лишилась уже 28 зубов. Планируется, что через несколько месяцев будет сделана завершающая операция, в ходе которой врачи удалят последние шесть лишних зубов.

После всех медицинских процедур у девушки останется столько зубов, сколько должно быть в ее возрасте, сообщает Newsru.