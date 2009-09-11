Александр Лукашенко посещает 6 городскую клиническую больницу

Глава государства знакомится с выполнением ранее данных поручений.

Они касаются развития социальной инфраструктуры столицы, укрепления материально-технической базы системы здравоохранения, внедрения высоких медицинских технологий на базе многопрофильной клиники.

С 2003 года в Минске начаты масштабные работы по реконструкции лечебных учреждений. За это время введено в строй более 40 объектов здравоохранения. В этом году капитальный ремонт, модернизация и реконструкция ведется на 154 объектах здравоохранения, до конца года будет открыто 30. В Минске разработан проект программы укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранений на ближайшее пятилетие.

В клинической больнице №6 оказывают помощь и взрослым, и детям. На ее базе разместились Городской клинический центр травматологии и ортопедии, а также Республиканский центр хирургии кисти.

В этом медучреждении откроется после реконструкции новый операционный блок. Здесь установлено уникальное оборудование - стол-трансформер и специальная система вентиляции для высокого уровня стерильности. И уже на следующей неделе в новом блоке прооперируют первых пациентов.