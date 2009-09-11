В Японии насчитали 40 тыс. столетних граждан

В Японии сейчас зарегистрировано рекордное в национальной истории количество жителей в возрасте старше 100 лет - почти 40,4 тыс. человек.

Примерно 86,5% из них - женщины, говорится в распространенном сегодня в Токио докладе Министерства здравоохранения, труда и благосостояния. Он подготовлен в связи с отмечаемым в стране 21 сентября национальным праздником - Днем почитания старших.

Количество жителей, преодолевших 100-летний рубеж, неуклонно возрастает в Японии уже 39-й год подряд. За минувший год оно возросло более чем на 4 тыс. человек. На 100 тыс. жителей в Японии сейчас приходится в среднем 32 человека старше 100 лет.

Больше всего долгожителей в самой южной и экономически наименее развитой в стране префектуре Окинава, население которой, тем не менее, славится своим оптимизмом и привычкой к размеренному образу жизни. Меньше всего столетних в зажиточных районах вокруг Токио, где жизнь наполнена стрессами.

На Окинаве зарегистрирована и самая пожилая гражданка страны, которой сейчас 114 лет. Ее имя не раскрывается по просьбе родственников. В то же время, от журналистов не скрывается самый пожилой японский мужчина Дзироэмон Кимура, достигший сейчас 112-летнего возраста. Этот бывший почтальон утверждает, что секрет его долголетия - в умеренном и равномерном трехразовом питании. Кроме этого, каждое утро Кимура-сан по часу читает газету, используя для этого увеличительное стекло, пишут «Известия».