Эпидемиологи готовятся к атаке клещей

Только в Минске за медицинской помощью обратились 170 человек.

Отряды мелких паукообразных бродят в пригороде и особенно у водохранилищ. Иксодовых клещей или по-другому разносчиков энцефалита находили в Ботаническом саду, парке 50-летия Октября и Победы, в микрорайонах Уручье, Степянка и Зеленый луг.

По всей Беларуси – похожая ситуация. На Могилевщине клещ буквально свирепствует. С начала этого года к эскулапам области обратилось втрое больше пострадавших, чем зарегистрировано за 5 месяцев 2007-го. В одном только Могилевском городском травмпункте счет жертв от укуса клещей идет уже на сотни.

Провериться после укуса на наличие вирусов – первое дело после ЧП. Насекомые разносят опасные заболевания, которые если вовремя не остановить могут привести и к трагическим последствиям.

Примерно каждое десятое насекомое является носителем вируса энцефалита, каждое третье - клещевого боррелиоза. Укус клеща может привести к поражению не только опорно-двигательной, но также нервной и сердечно-сосудистой системы. После укуса пусть и самого обычного врачи рекомендуют сделать укол иммуноглобулина, чтобы исключить все подозрения. Опасный вирус в организме человека может давно о себе знать спустя время.

Говорят, что эти кровопийцы идут на запах человека, может поэтому и поджидают свою жертву, как правило, на лесных дорожках, поросших на обочине травой. Это не значит, что по ним не стоит ходить до конца июня, ведь еще больше месяца продлиться клещевая активность. А вот Минздрав и здесь предупреждает. Если вы стали жертвой клеща, то принцип помоги себе сам здесь лучше не применять, а оперативно обратиться к специалистам.

