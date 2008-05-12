Первый пациент, которому пересадили печень белорусские врачи, выписан домой

Напомним, что сложную первую операцию медики 9-й минской городской клинической больницы провели 2 апреля и продлилась она 12 часов. И этот день уже вошел в историю белорусской медицины. Осложнений у пациента после хирургического вмешательства не было, состояние не вызывало опасений, поэтому выписка состоялась весьма быстро. Визиты Сергея Станиславчика к медикам в ближайшие полгода не прекратятся – у него впереди реабилитационное лечение и посещение врачей два раза в неделю.



В 9-ой клинике Минска сейчас находится еще одна пациентка, которой провели операцию по пересадке печени. 51-летняя женщина также чувствует себя стабильно и идет на поправку.



Всего в лист ожидания на пересадку печени в Беларуси внесены около 40 человек – все они взрослые. Планируется, что в ближайшее время белорусские специалисты пройдут подготовку и будут делать операции по пересадке печени и детям.