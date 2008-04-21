В Беларуси стартовала Европейская неделя иммунизации

Так называется череда просветительских акций, которые должны побороть страх людей перед прививками.

Ровно пять минут, чтобы сделать комплексную прививку и почти 100% гарантия, что столбняк и дифтерия обойдут стороной. Пациенты говорят немного больно, медики - можно и потерпеть. В 35-ой столичной поликлинике так называемым Хиб-инфекциям уже давно объявлен бой профилактикой. Сегодня в Беларуси регистрируются единичные случаи этих заболеваний. Однако расслабляться медики не советуют: риск заболеть в преддверии дачного сезона увеличивается. Бороться с возбудителями менингита и пневмонии будет сложнее, чем с сорняками. Заядлый дачник Василий это понимает.

Ежегодно на вакцинацию из госбюджета выделяется более 4 миллионов долларов. При этом экономический эффект только в столице оценивается в 6 миллионов. На этой неделе и взрослых , и детей, предлагают привить от семи опасных болезней: дифтерии, полиомиелита, коклюша, кори, паротита, краснухи и гепатита А. Кстати вакцины от последнего могут кануть в лету. Уже пять лет, как случаи заболевания минчан желтухой стали единичными. Задача максимум и вовсе свести заболеваемость к нулю. Пока же медики советуют пересмотреть индивидуальный календарь прививок и прийти в поликлинику.

Не обойтись без дополнительной вакцинации и любителям заморских курортов. Если корь и желтая лихорадка для нас уже экзотика, то для Южной Африкии и Америки-суровая реальность. А поэтому, отправляясь повышать иммунитет зарубеж, нужно в первую очередь этот иммунитет укрепить. У себя на Родине.

В ближайшие семь дней прививочные кабинеты будут работать по особому графику - не до семи как обычно, а до восьми часов вечера. Прививки специалисты делают бесплатно, но каждому повторяют: здоровье бесценно.

