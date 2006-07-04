Диетологи обеспокоены рационом питания жителей Беларуси

В рационе жителей Беларуси мало мяса, молока и кисломолочных продуктов, а также морепродуктов, овощей и фруктов. Такой вывод сделали диетологи, обработав данные социсследования.При этом потребление хлеба и картофеля превышает физиологические нормы. Согласно данным исследованиям, ежедневно почти 92% белорусов употребляют хлебобулочные изделия, вообще не употребляют хлеба - 1,1 % населения. Картофель каждый день едят больше половины жителей Беларуси, а полпроцента его вообще не употребляют. Фрукты и овощи каждый день едят почти 56%. Только четверть опрошенных соблюдают режим питания и правила приема пищи. В то же время примерно треть опрошенных ответили, что <питаются как придется>.