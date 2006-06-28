Собака бывает кусачей:

Если животное было бродячим, то покусанным назначают довольно продолжительное и болезненное лечение. Две собаки в этом году заразились бешенством от диких собратьев. Для домашних любимцев ветеринарная служба в этом году закупила 16 тысяч прививок.
Хотя случаев птичьего гриппа в Беларуси на сегодняшний день не выявлено, бдительные минчане звонят ветеринарам даже при малейших подозрениях. Самые активные - пенсионеры. Увидят погибшего голубя на улице и вызывают ветеринарную службу. Однако причин для беспокойства нет. Ни у одной павшей птицы вируса не обнаружено.
В городе проведена вакцинация домашней птицы. В основном на подворьях у водоемов и птицефабрик. Всего специалисты сделали прививки пяти тысячам пернатых.