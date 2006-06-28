Собака бывает кусачей:

В этом году в столице зафиксированы два случая заболевания бешенством у домашних животных. Прививки от этого опасного заболевания ветеринарная служба закупила и бесплатно делает всем питомцам. Однако минчане не часто приводят своих любимцев на прививку. Собака, как известно, бывает кусачей. Более 1300 минчан пострадали в этом году от зубов четвероногих друзей.

Если животное было бродячим, то покусанным назначают довольно продолжительное и болезненное лечение. Две собаки в этом году заразились бешенством от диких собратьев. Для домашних любимцев ветеринарная служба в этом году закупила 16 тысяч прививок.

Хотя случаев птичьего гриппа в Беларуси на сегодняшний день не выявлено, бдительные минчане звонят ветеринарам даже при малейших подозрениях. Самые активные - пенсионеры. Увидят погибшего голубя на улице и вызывают ветеринарную службу. Однако причин для беспокойства нет. Ни у одной павшей птицы вируса не обнаружено.

В городе проведена вакцинация домашней птицы. В основном на подворьях у водоемов и птицефабрик. Всего специалисты сделали прививки пяти тысячам пернатых.