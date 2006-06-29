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В Беларуси начато собственное производство генноинженерного инсулина

29 июня 2006 14:40
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К 2008 году планируется полностью обеспечить потребность Беларуси в таких препаратах за счет собственного производства. Это сэкономит валютные средства и позволит достичь независимости от политики западных фирм, которые диктуют цены на препараты. Действие первого вида препарата длится около 3 часов, второго - начинается через 1,5 часа и длится до 18 часов. В результате клинических испытаний было доказано, что отечественные и импортные средства аналогичны. Производство инсулина организовано в соответствии с поручением Президента Беларуси.
# Здоровье

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