В Беларуси начато собственное производство генноинженерного инсулина

Собака бывает кусачей:

В этом году в столице зафиксированы два случая заболевания бешенством у домашних животных. Прививки от этого опасного заболевания ветеринарная служба закупила и бесплатно делает всем питомцам. Однако минчане не часто приводят своих любимцев на прививку. Собака, как известно, бывает кусачей. Более 1300 минчан пострадали в этом году от зубов четвероногих друзей.