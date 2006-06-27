Прямой эфир

Все лучшее - детям

27 июня 2006 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этом году новым детским оборудованием обзаведутся триста два столичных двора. Большинство - за счет капитального ремонта дворовых территорий. Однако есть площадки, где установить новое оборудование жильцы решили по собственной инициативе и на свои деньги.

Конечно, говорят коммунальщики, хотелось обновить  гораздо больше, но современное пластиковое оборудование не только красочное и качественное, но  еще и дорогое. Приходится поддерживать в должном состоянии  и  старые металлические конструкции. 

...Во дворе дома № 49 по улице Пушкина детскую площадку обустроили  два года назад.  Новое оборудование обошлось  в немалую сумму - почти тридцать миллионов рублей. Зато теперь по вечерам   здесь  собирается  детвора  практически со всех прилегающих домов. Жители  дома довольны. Соседи завидуют. Самые инициативные   решили  даже  не ждать капитального ремонта и установить новое оборудование  на  свои  деньги. А работники ЖЭСов надеются, что тогда к  детским качелям и скамеечкам со стороны  минчан  будет более бережное отношение.

За несколько последних лет  в столице  отремонтировано  более  двух тысяч  детских площадок. В программе  благоустройства на 2007 -2010 годы - еще  шестьсот. 

Большая  проблема в городских дворах  - парковка машин. Многие автолюбители считают, что детишкам играть нужно в  парках. А вот <железного коня>  старить   возле подъезда. Причем, предлагают обустроить  стоянки, потеснив именно детские площадки..

# общество # Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
27 июня 2006 13:57

Будем прививать здоровые привычки!

27 июня 2006 13:46

Александр Лукашенко приглашен на бал выпускников высших учебных заведений страны

26 июня 2006 14:00

Тополиный пух. Жара. Июнь...