Все лучшее - детям

В этом году новым детским оборудованием обзаведутся триста два столичных двора. Большинство - за счет капитального ремонта дворовых территорий. Однако есть площадки, где установить новое оборудование жильцы решили по собственной инициативе и на свои деньги.

Конечно, говорят коммунальщики, хотелось обновить гораздо больше, но современное пластиковое оборудование не только красочное и качественное, но еще и дорогое. Приходится поддерживать в должном состоянии и старые металлические конструкции.

...Во дворе дома № 49 по улице Пушкина детскую площадку обустроили два года назад. Новое оборудование обошлось в немалую сумму - почти тридцать миллионов рублей. Зато теперь по вечерам здесь собирается детвора практически со всех прилегающих домов. Жители дома довольны. Соседи завидуют. Самые инициативные решили даже не ждать капитального ремонта и установить новое оборудование на свои деньги. А работники ЖЭСов надеются, что тогда к детским качелям и скамеечкам со стороны минчан будет более бережное отношение.

За несколько последних лет в столице отремонтировано более двух тысяч детских площадок. В программе благоустройства на 2007 -2010 годы - еще шестьсот.

Большая проблема в городских дворах - парковка машин. Многие автолюбители считают, что детишкам играть нужно в парках. А вот <железного коня> старить возле подъезда. Причем, предлагают обустроить стоянки, потеснив именно детские площадки..