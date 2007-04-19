Для чего, кому и почему нужны прививки?

Минский центр гигиены и эпидемиологии 19 апреля проведёт "горячую линию" по вопросам иммунизации.

Акция приурочена к Европейской неделе иммунизации, которая сейчас проходит и в Беларуси. Помимо этого в столичных учреждениях здравоохранения педиатры, невропатологи, эпидемиологи и другие специалисты будут консультировать желающих по вопросам вакцинопрофилактики. Получить ответы на интересующие вопросы можно также по телефонам "горячей линии" Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, которые вы видите на экране.

"Горячая линия" Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:



292-40-25 с 9.00 до 16.00.