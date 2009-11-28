Что можно есть в пост?

28 ноября у православных начинается 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост, предваряющий рождение Иисуса Христа.

Событие это радостное, потому и пост радостный, да и не самый строгий. Как обычно, постящиеся воздерживаются от мяса, сыра, коровьего масла, молока, яиц, иногда и рыбы. В понедельник, среду и пятницу Рождественского поста уставом запрещаются рыба, вино и елей (масло растительное) и дозволяется пища без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, суббота и воскресенье — можно приготовить еду с растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботу, воскресенье и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, в храмовые праздники и в дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники выпадают на среду или пятницу, разрешены только вино и растительное масло.

В последнюю неделю пост усиливается и даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно в это время празднуется Новый год. Священники обычно советуют верующим продолжать придерживаться постного меню и не увлекаться шумными развлечениями, поскольку ограничения в еде — не самоцель, необходимо поститься и духовно. Иначе не быть душе спасенной, даже наоборот, говорят они, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства от того, что постится.

Церковь устанавливает телесный пост как меру воздержания для людей здоровых или хотя бы относительно здоровых. Болеющий человек в значительной степени и так уже смирен немощами своего естества, говорят священники, поэтому при тяжелом, хроническом или вдруг возникшем заболевании мера телесного поста церковными канонами смягчается. Не надо отказываться от пищи, которую рекомендуют врачи, лучше усугубить свой духовный пост. Пост полезен, когда он по силам. Опытные духовники часто разрешают беременным и кормящим есть в посты все, кроме мяса. Когда беременность осложняется какими–то заболеваниями, возможно употребление и мясной пищи, которая расценивается уже как лекарство, пишет «СБ».