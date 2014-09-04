Бесплатная вакцинация против гриппа детей до 3 лет началась в Беларуси

Новости Беларуси. Бесплатная вакцинация против гриппа началась в Беларуси. Сейчас во всех регионах страны от опасного вируса защищают детей до 3 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Малышам, которым впервые в жизни сделают прививку, будет нужна повторная вакцинация не менее чем через месяц. Это необходимо для формирования полноценного защитного иммунитета.

Стоит отметить, что детей младше 6 месяцев от гриппа не прививают, однако риск осложнений заболевания в этой группе выше, чем в любом другом возрасте.

Лучшим способом обезопасить самых маленьких будет вакцинация членов их семей.

Массовая иммунизация взрослых начнется с октября и продлится до конца ноября.

Наталья Ковалева, врач-инфекционист 34 центральной районной клинической поликлиники Советского района Минска:

Для того, чтобы предупредить грипп, у нас начиная с 2009 года используется иммунопрофилактика. Заболеваемость гриппом, благодаря иммунизации, снизилась до 35-40%. А у того контингента, который имел прививку, заболеваемость протекала в легкой форме.