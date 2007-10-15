Время делать прививки

Массовая вакцинация населения против гриппа начнется в Минске в конце этого месяца. В осенне-зимний период планируется привить около ста тысяч человек. Бесплатно прививки сделают людям из групп риска. Также иммунизации подлежат горожане, которым по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей, - это учителя, медработники и другие.



В нынешнем году, как и в предыдущем, будут использованы вакцины российского производства. Как ожидается, эпидемия гриппа начнется в обычные сроки: во второй половине января - начале февраля.

