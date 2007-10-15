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Время делать прививки

15 октября 2007 08:54
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Массовая вакцинация населения против гриппа начнется в Минске в конце этого месяца. В осенне-зимний период планируется привить около ста тысяч человек.  Бесплатно прививки сделают людям из групп риска. Также иммунизации подлежат горожане, которым по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей, - это учителя, медработники и другие.

В нынешнем году, как и в предыдущем, будут использованы вакцины российского производства.  Как ожидается, эпидемия гриппа начнется в обычные сроки: во второй половине января - начале февраля.
# Здоровье

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