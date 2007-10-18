Право на надежду:

Первые в Беларуси операции по трансплантации сердца и печени под силу нашим хирургам. Врачи смогут провести их уже в следующем году.

Большинство медиков уже прошли стажировку в ведущих европейских центрах, а для самих пациентов ожидание наконец-то обрело конкретные временные рамки.

Трансплантация сердца в Беларуси - еще не медицинская победа, но уже и не научная утопия. Первые операции врачи планируют на 2008 год, в крайнем случае - 2009-ый. Если все пойдет хорошо, для десятков человек в эти годы начнется новый отсчет.

Не готов пока лишь пресловутый лист ожидания. Отдельной очереди тех, кому трансплантация жизненно необходима, раньше не составляли. В этом просто не было смысла. Список кандидатов на новое сердце медики начнут формировать уже в этом году. Пока нет даже приблизительной цифры. Зато есть другая, и не менее жизненно важная: только в этом центре будут проводить до семидесяти операций в год.

На поток в Беларуси пока поставили трансплантацию почек и костного мозга. В начале следующего года собираются пересадить печень.

Врачи почти в боевой готовности. Сразу две бригады хирургов-реаниматологов сейчас стажируются в Германии, там они уже выполнили с десяток сложнейших трансплантаций. В конце декабря наши медики вернутся на Родину. Это как раз тот самый редкий случай, когда надежда на новую жизнь совсем не абстрактна.