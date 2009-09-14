102-летняя англичанка бросила курить

Англичанка Уинни Лэнгли, курившая 95 лет, смогла отказаться от вредной привычки. Решение бросить курить было принято ей в 102-й день рождения.

«Меня это больше не привлекает», - сообщила журналистам бывшая сотрудница прачечной самообслуживания в Кройдоне на юге Большого Лондона.

По словам женщины, первую затяжку она сделала еще в начале Первой мировой войны в 1914 году. «Тогда, а также во Вторую мировую войну, когда в Лондоне падали немецкие бомбы, курили многие, чтобы справиться со стрессом, - вспоминает Лэнгли. – Мы не задумывались о том, как это отразится на здоровье».

Лэнгли призналась, сейчас у нее быстро портится зрение. «Через несколько лет, возможно, уже не увижу самой сигаретной пачки», - сказала она.

Англичанка пережила своего мужа, скончавшегося в 1968 году, и сына, который умер четыре года назад в возрасте 72 лет, сообщает K2Kapital.