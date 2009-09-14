Развитие здравоохранения в Беларуси

Инвестировать в людей, то есть в первую очередь в социальное развитие страны, чем, собственно, и является здравоохранение, в Беларуси – это тенденция времени.

Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медобслуживания – приоритет государственной политики. Даже когда во всем мире из-за кризиса урезано финансирование всех программ, белорусское государство сохранило и бесплатную медицину, и продолжает вкладывать деньги в модернизацию поликлиник и больниц, причим не только в столице, хотя на этой неделе именно здесь и побывал Глава Государства.

6-ая больница - это пример того, как выполняются поручения Президента по социальному развитию страны. Еще шесть лет назад это была обычная клиника. Сегодня – современный медицинский комплекс, опыт которого только пытаются перенять в СНГ.

Сегодня и не скажешь, что этой больнице более 60 лет. Здесь создан и центр травматологии и ортопедии, который «городским» можно назвать лишь условно. Лечиться сюда приезжают даже иностранцы, зная, что здесь хорошие специалисты, а теперь и мощная материальная база. Новый, уникальный не только для Беларуси, но и всего СНГ, оперблок заработает уже с понедельника.

Вторую жизнь здесь смогут дарить людям с самыми тяжелыми травмами. И, как говорят врачи, теперь уровень этой операционной даже выше, чем в НИИ травматологии.

Прямо отсюда можно транслировать операции, и телеконсилиум возможен с любой клиникой мира. Новые технологии пришли и во взрослую, и в детскую травматологию, где даже в самых сложных случаях предпочтение отдают бескровным операциям и не приковывают пациента к постели на месяцы.

Александр Лукашенко осмотрел терапевтический корпус, побывал в клинико-диагностической лаборатории. Она, кстати, обслуживает еще с десяток поликлиник и больниц. Удивили и возможности эндоскопических кабинетов. Скажем, небольшие опухоли в бронхах врачи могут просто выпаривать лазером – белорусского производства. Врачи также могут за считанные недели избавить больного от лишних килограммов и уже всерьез задумываются об экспорте медицинских услуг.

Президент не раз акцентировал внимание - нужно создать все условия, чтобы даже самые сложные операции могли выполняться в районах. Постепенно эта задача выполняется.

Сегодня уже полностью соответствует званию современной Быховская районная больница -практически медгородок, со своей социальной инфраструктурой. Оборудование – самое современное.

На переоснащение областных, районных больниц, и перераспределение нагрузки с республиканских и столичных медицинских учреждений направляются значительные средства. По поручению Главы Государства, масштабные работы по реконструкции лечебных учреждений столицы начались в 2003 году.

А перспективы самые радужные. Дополнительно Минск намерен построить новую больницу, достроить онкодиспансер и значительно увеличить возможности 4-ой и 5-ой клиник. 18% городского бюджета идет именно на здравоохранение.

Глава Государства обратил внимание на проблему нехватки врачей, хотя выпускается их в ВУЗах достаточно. Поставил также задачу пересмотреть функции республиканской больницы Управления делами Президента, чтобы лечиться там могли все. Возможно, ее передадут городу.

Чтобы медицинской инфраструктуры хватило на долгие годы, за ней нужно ухаживать и не давать городу разрастаться. Достойные условия для жизни и работы можно и нужно создавать в городах спутниках, строя там жилье и социальную инфраструктуру.

Коренной перестройки здравоохранения потребовало в свое время провозглашение суверенитета Беларуси. И если в начале 90-х отрасль не могла на должном уровне даже поддерживать свою материально-техническую базу, сегодня она стремительными темпами модернизируется. Задача максимум завершить переоснащение всех больниц страны уже к концу этой пятилетки.