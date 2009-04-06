ЗА ПРОГУЛЫ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Вопрос задает Олег Малашенко с улицы Харьковская:

«У меня следующий вопрос, действительно ли граждане, которые обязаны возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на государственном обеспечении, могут быть привлечены к уголовной ответственности за прогулы на работе?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Олег, согласно законодательству уклонение родителей от возмещения расходов, выразившееся в неявке на работу в количестве десяти и более рабочих дней в течение трех месяцев, в сокрытии или занижении ими размера заработной платы, либо иные действия, повлекшие за собой неисполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов на содержание детей, наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.»

