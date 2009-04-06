ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

Вопрос задает Евгений Самсончик с улицы Шугаева:
«Я хочу купить холодильник. Долго примеривался по ценам. И наконец остановился на том, что куплю его через интернет-магазин. Но хотел бы знать некоторые особенности. Какие документы должен предоставить продавец?»
Комментирует юрист Григорий Бузо:
При доставке товара , приобретенного через интернет -магазин курьер должен по требованию покупателя представить подлинник лицензии или ее копию, оформленную в установленном порядке (пункт 2 статьи 6 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», пункт 11 Правил розничной торговли); по требованию покупателя должен ознакомить его с документами, удостоверяющими качество и безопасность товаров - сертификат качества, удостоверение о государственной гигиенической регламентации и др. (статья 12 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей», пункт 18 Правил розничной торговли); выдать необходимые документы (технический паспорт; инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, содержащий отметку о дате продажи, сведения о продавце и сервисном центре, подпись продавца); провести проверку качества товара, его комплектности; выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара:
- кассовый (товарный) чек либо квитанцию к приходному кассовому ордеру, квитанцию к отрывному талону,
- надлежащим образом оформленный технический паспорт,
- инструкцию по эксплуатации, руководство пользователя,
- гарантийный талон,
иные документы, в которых содержатся сведения о наименовании товара, стоимости товара, дате приобретения, продавце (полное наименование организации либо ФИО индивидуального предпринимателя, доменное имя, указанное в лицензии), подпись продавца.