ДОЛГИ НАСУЩНЫЕ

Вопрос задает Зинаида Веремейчик с улицы Жодинская:

«У меня следующий вопрос. В январе я одолжила крупную сумму денег своему знакомому. В качестве обязательства он написал расписку, в которой обещал вернуть все к июню этого года. Так случилось, что человек которому я отдолжила деньги умер. Скажите, могу ли истребовать возвращение долга с его наследников и если да, то в какой срок они должны вернуть мне деньги?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемая Зинаида, согласно ст. 1033 Гражданского кодекса Республики Беларусь, в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства. Таким образом, обязанность по выплате денежного долга переходит на наследников Вашего знакомого. При этом сохраняются сроки погашения обязательств. Если знакомый обещал вернуть долг в декабре, то это же требование сохраняется и за его наследниками. Требовать погашения до истечения срока Вы не имеете права. Если долг не будет погашен добровольно по наступлении срока, можно обращаться в суд.»

