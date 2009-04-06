ДОМИК В ДЕРЕВНЕ

Вопрос задает Ирина Рогальчук с улицы Уманская:

«Мой отец собирается подарить часть дома старшему брату, а на вторую часть написать завещание на мое имя. Честно говоря, я с этим не согласна, так как боюсь, что после смерти отца брат сможет потребовать еще часть дома. Скажите, возможно ли такое развитие событий, и может ли отец особо, указать в завещании, что брату ничего больше не достанется?»

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Уважаемая Ирина, ваши опасения не напрасны. Если на момент смерти отца Ваш брат будет нетрудоспособным - станет инвалидом или выйдет на пенсию по возрасту (для мужчины это 60 лет), то, согласно ст. 1064 Гражданского кодекса, ему будет причитаться обязательная доля в наследстве. Не поможет в этом случае и специальная запись в Завещании: любые ограничения, установленные в завещании для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, действительны лишь в отношении той части переходящего к нему наследства, которая превышает обязательную долю.»

