Ювелирная мастерская испортила кольцо. Как возместить ущерб?

Анна Коваль позвонила на горячую линию телеканала СТВ и задала вопрос: «Я сдала кольцо в ювелирную мастерскую для ремонта. Однако там его испортили: треснул камень, была ликвидирован проба. Что можно посоветовать в такой ситуации?»

Ирина Макова, юрист:

В случае полной или частичной утраты поврежденного материала или вещи, принятой от потребителя, исполнитель обязан в 3-дневный срок заменить его однородным материалом или вещью аналогичного качества и по желанию потребителя изготовить изделие в согласованный срок. При невозможности замены исполнитель должен выплатить потребителю стоимость материала или вещи в двухкратном размере, а также возместить расходы, которые понес потребитель.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Еще об одном случае недобросовестной работы ювелирной мастерской читайте здесь.

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