Можно ли вернуть деньги за платье, если уже после покупки оказалось, что оно не подошло по размеру?

Светлана Мышковская позвонила на горячую линию телеканала СТВ и задала вопрос: «Я купила платье. Дома перемерила и поняла, что оно мне не подходит. Однако продавец отказывается вернуть мне деньги. Правильно ли это?»

Сергей Федорец, юрист:

Согласно закону «О защите прав потребителя», если товар не был в употреблении, не прошло 14 дней с момента покупки, потребитель вправе вернуть качественный товар продавцу и потребовать возврата денежных средств. Максимальный срок для возврата денежных средств — 7 дней. В том случае, если эти сроки будут нарушены, продавец будет обязан выплатить потребителю неустойку в размере 1 % от стоимости товара за каждый деньпросрочки.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

В нашей программе уже говорилось о покупке товаров, которые как оказалось дома, не подходят по размеру. Читайте об аналогичном случае покупки сапог и пиджака.

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