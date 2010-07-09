Купленный продукт оказался испорченным. Куда обращаться?

Дмитрий Кирилленко позвонил на горячую линию телеканала СТВ и задал вопрос: «Я купил в магазине шоколад. Когда дома развернул упаковку, обнаружил насекомых. Куда обращаться в данном случае?»

Людмила Скрицкая, юрист:

Потребителю необходимо обратиться с письменным заявлением в санстанцию того района, где находится магазин, который реализовал данный товар. Работник санстанции обязан выехать на место, где был реализован испорченный товар, и провести проверку условий хранения данного товара. В случае нарушения условий хранения работник санстанции составляет акт.

Я считаю, что в данном случае налицо вина не производителя, а продавца, который нарушил условия хранения товара.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

Еще об одном случае продажи недоброкачественного продукта питания (йогурта) читайте здесь.

Об аналогичном случае покупки в магазине некачественного продукта (картошки) читайте здесь.

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