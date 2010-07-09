Стоит ли прописываться в дом, если он идет под снос?

Александр Мишин позвонил на горячую линию телеканала СТВ и задал вопрос: «У меня в собственности 3-комнатная квартира. По наследству мне достался дом в Минске. Нужно ли туда прописываться, если дом идет под снос?»

Алесь Хмыль, юрист:

По законодательству Республики Беларусь, если дом сносится, то взамен его можно получить или денежную компенсацию, или квартиру. Гражданин должен однозначно решить, что он хочет получить: денежную компенсацию или квартиру. Если квартиру, то человеку обязательно нужно прописаться, если же денежную компенсацию, то можно и не прописываться.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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