Ядовитый борщевик атакует детский сад в Минске!

Стебли, листья и цветы борщевика содержат вещества, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Пока человек в тени — они безопасны, однако стоит ему выйти на солнце — ожог! Причем возможен ожог 1, 2 и даже 3-й степени!

Давно замечено, что в экстремальных условиях выживают самые сильные растения. Но они почему-то называются сорняками. Зеленый монстр с толстыми ребристыми листьями и огромными зонтиками белого цвета — борщевик Сосновского — вот уже как полвека активно обживает просторы Беларуси.

А ведь все начиналось вполне цивилизованно, и борщевик нес в себе благородную миссию — накормить животных.

Михаил Мотыль, ученый секретарь Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук:

Борщевик завезен в Беларусь с целью его разведения для нужд сельского хозяйства. Здесь, в условиях белорусского климата, растение прекрасно акклиматизировалось и проявило свои скрытые возможности, о которых никто даже не подозревал.

Вот только освоить технологию силосования и решить проблему с кормами для животных так что-то и не вышло. Сельскохозяйственное разведение борщевика забросили, но было уже поздно: гигант вырвался на свободу.

Борщевик Сосновского еще называют цветком Геракла — по имени древнегреческого героя — потому что растет с невероятной скоростью и в высоту достигает до 4 метров! А ведь контакт с борщевиком может иметь печальные последствия.

Но если даже не все взрослые подозревают об опасности этого ядовитого растения, то что уж говорить о детях! Тем более, когда наткнуться на борщевик можно уже не только обочинах дорог, но и в городских парках, а в минском микрорайоне Курасовщина зеленый захватчик уже вплотную подошел к детскому саду № 354.

Валентина Галушко:

Здесь было такое хорошее место для отдыха, много зелени... Но два-три года назад здесь разросся борщевик. И с каждым годом он размножается гигантскими темпами. Вырос около самого забора, а здесь детки маленькие — 3-4 года. Если сказать ребенку, что нельзя, то он напротив, будет лезть. Я вожу в этот сад своего ребенка и все время за него боюсь.

Яков Кошельков, доцент кафедры неотложной хирургии БелМАПО:

В своей практике я не встречал глубоких ожогов от контакта с борщевиком. Однако возможны очень обширные ожоги. Например, у детей случались ожоги до 40% поверхности тела. В прошлом году только в больницу скорой помощи Минска обратилось 86 человек, пострадавших от борщевика, госпитализировано было более 20 человек. Неделю назад за помощью обратились более 30 человек, 15-17 — госпитализировано. За прошлые сутки обратилось 4 человека, 2 — госпитализировано.

Медики рекомендуют: если от контакта с борщевиком уберечься все-таки не удалось, первое действие —смыть мыльным раствором остатки ядовитого вещества с пораженного участка. А если на коже уже появились краснота и пузыри — срочно обратиться в лечебное учреждение.

Плантации борщевика только в Минске по сравнению с прошлым годом увеличились почти в два раза. Ядовитое растение оккупировало в городе уже более двух сотен гектаров!

Не повезло в этом плане больше всего Октябрьскому району: борщевик оккупировал около 70% его территории. Огромный сорняк приравнивается к обыкновенной траве. Не позавидуешь косцам «Минскзеленстроя», которые отправляются на борьбу с ним каждые две недели.

Михаил Мотыль, ученый секретарь Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук:

Точка роста борщевика находится на уровне или ниже уровня почвы, поэтому кошение листвы не истребляет, а только ущемляет развитие растения. А развитие это интенсивное — борщевик может жить на одной территории до 15 лет!

На одном зонтике борщевика созревает до 2 тысяч семян. Понятно, что не все из них проявят свои потенциальные возможности, но примерно 100 дадут новые всходы, причем семена остаются жизнеспособными в течение 8 лет.

В Беларуси на протяжении последних двух лет ученые активно занимаются поиском чудо-средства от фитоаргессора.

Михаил Мотыль, ученый секретарь Центрального ботанического сада, кандидат биологических наук:

Достаточно эффективным средством борьбы с борщевиком может быть применение гербицидов. Если мы получим разрешение на их временное использование, то сможем обеспечить устойчивое снижение плотности этих растений.

После обработки гербицидами семена остаются невсхожими. На полное истребление ядовитого сорняка таким методом понадобится 5-6 лет. А пока растение объявлено Министерством природы «вне закона». Вот только вряд ли этот статус испугал зеленого монстра. Ведь наступает он повсеместно…