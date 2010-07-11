Интернет-магазин сменил адрес. Как установить его новое местонахождение?

В Интернете можно найти и купить любой товар, но зачастую после его приобретения приходится разыскивать продавца.

Сергей Рогалевич:

Я купил двухкамерный холодильник с морозильником в интернет-магазине. Через некоторое время холодильник сломался — перестала морозить морозильная камера. Я обратился по телефону, указанному в гарантийном талоне, который мне выдали при покупке холодильника. Однако я узнал, что данный телефон принадлежит уже другой организации.

Юрий Воропай, юрист:

Гарантийный срок на холодильник составляет не менее 3 лет.

В данном случае с момента покупки холодильника трех лет не прошло. Соответственно, потребитель имеет право на бесплатный ремонт. Однако и тут Сергей столкнулся с проблемой.

Сергей Рогалевич:

Чтобы мой холодильник отремонтировали, я обратился в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне. В одном из сервисных центров мне сразу предложили привезти холодильник в ремонт. Однако я узнал, что доставка до сервисного центра стоит порядка 150 тысяч белорусских рублей.

Если организация, ответственная за ремонт, отказывается оплачивать доставку, нужно зафиксировать этот факт в книге замечаний и предложений. Можно также разыскать продавца.

Юрий Воропай, юрист:

Допустим, организация-продавец сменила фактическое местонахождение и минимальные данные не позволяют установить новое. В данном случае потребителю поможет чек, где пробивается учетный номер налогоплательщика, либо номер лицензии, либо регистрационные данные, либо данные с гарантийного талона, с чем можно обратиться в уполномоченные органы.

Уполномоченными органами являются исполнительные комитеты. Необходимо направить заявление в управление ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а далее…

Юрий Воропай, юрист:

В заявлении необходимо указать минимально необходимые сведения и просить предоставить полные сведения о юридическом адресе и адресе регистрации данного субъекта хозяйствования. К тому же, следует указать цель запроса сведений.

На основании полученного ответа можно будет вести официальную переписку или переговоры для предъявления требований о возмещении убытков.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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