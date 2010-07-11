Интернет-магазин сменил адрес. Как установить его новое местонахождение?

Сергей Рогалевич:
Я купил двухкамерный холодильник с морозильником в интернет-магазине. Через некоторое время холодильник сломался — перестала морозить морозильная камера. Я обратился по телефону, указанному в гарантийном талоне, который мне выдали при покупке холодильника. Однако я узнал, что данный телефон принадлежит уже другой организации.
Юрий Воропай, юрист:
Гарантийный срок на холодильник составляет не менее 3 лет.
В данном случае с момента покупки холодильника трех лет не прошло. Соответственно, потребитель имеет право на бесплатный ремонт. Однако и тут Сергей столкнулся с проблемой.
Сергей Рогалевич:
Чтобы мой холодильник отремонтировали, я обратился в сервисные центры, указанные в гарантийном талоне. В одном из сервисных центров мне сразу предложили привезти холодильник в ремонт. Однако я узнал, что доставка до сервисного центра стоит порядка 150 тысяч белорусских рублей.
Если организация, ответственная за ремонт, отказывается оплачивать доставку, нужно зафиксировать этот факт в книге замечаний и предложений. Можно также разыскать продавца.
Юрий Воропай, юрист:
Допустим, организация-продавец сменила фактическое местонахождение и минимальные данные не позволяют установить новое. В данном случае потребителю поможет чек, где пробивается учетный номер налогоплательщика, либо номер лицензии, либо регистрационные данные, либо данные с гарантийного талона, с чем можно обратиться в уполномоченные органы.
Уполномоченными органами являются исполнительные комитеты. Необходимо направить заявление в управление ведения Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а далее…
Юрий Воропай, юрист:
В заявлении необходимо указать минимально необходимые сведения и просить предоставить полные сведения о юридическом адресе и адресе регистрации данного субъекта хозяйствования. К тому же, следует указать цель запроса сведений.
На основании полученного ответа можно будет вести официальную переписку или переговоры для предъявления требований о возмещении убытков.
Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.
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