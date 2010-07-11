В Минске на улице Азгура в полную силу бьет горячий источник!

Технологический гейзер образовался в результате банального прорыва теплотрассы. В течение недели вода уходит просто в никуда.

Горячая вода хлынула в низину, в которой расположен многоэтажный дом, в котором, кстати, временно отсутствует горячая вода.

Юрий Арский:

Вода горячая, кипяток, можно сказать! Она сейчас идет понемножку, но ведь может прорваться и фонтаном забить!

Мы звонили в ЖЭС-3, Квартирно-эксплуатационную часть (КЭЧ). Нам сказали, что это не наше дело. Они, вроде, знают об этом, но ничего не делают. Поэтому мы были вынуждены позвонить вам на горячую линию. Может, так они быстрее отреагируют. За эту воду ведь должен кто-то платить! А плалить наверняка будем мы, жильцы близлежащего дома.

Оказывается, чтобы перекрыть воду, нужно, кроме прочего, разрешение ГАИ города.

Александр Анцелиович, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:

Есть такое положение, что если мы затрагиваем проезжую часть улицы, то нужно согласование ГАИ. Но на сегодня у нас отсутствует такое разрешение ГАИ.

Опасности возникновения гейзера нет, так как вода поступает в канализацию. Утечка воды очень незначительная, режим водоснабжения не будет нарушен.

Телефоны горячей линии телеканала СТВ: городской (Минск) 290-66-00 и мобильный (Velcom) 8-029-1-600-700.

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