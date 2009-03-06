ВЫГОДА И ДЕТИ

Вопрос задает Валерий Конопелько с улицы Филатова:

«Уважаемые юристы наша семья строи квартиру, на что получили кредит в «Беларусбанке». Скоро у нас родится второй ребенок. По статусу мы являемся молодой семьей. И в этой связи интересуемся: можем ли мы рассчитывать на погашение части кредита?»

Комментирует юрист Игорь Позняков:

«Уважаемыый Валерий, в соответствии с положениями Министерства финансов Республики Беларусь от 04.10.1996, Открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» от 09.10.1996, Государственного комитета по делам молодежи Республики Беларусь от 09.10.1996 № 06-6/1068/152-1/4966/01/420 (ред. от 24.02.2005) «О финансовой помощи государства молодым семьям при рождении детей в погашении задолженности по кредитам, полученным в открытом акционерном обществе «Сберегательный банк «Беларусбанк» на строительство (реконструкцию) или покупку жилых помещений, Вы будете иметь право на финансовую помощь при рождении второго ребенка. Пункт 2 данного Положения гласит, что размер финансовой помощи при рождении второго ребенка устанавливается в сумме 20 процентов от остатка задолженности по льготному кредиту.

