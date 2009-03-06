КНИГА - ИСТОЧНИК ВОДКИ!

Вопрос задает Наталья Бочкарева с улицы Шугаева:

«Мой муж много пьет и нигде не работает. Случается, что выносит из дому вещи. Недавно недосчиталась несколько дорогих книг, которые спустя время совершенно случайно увидела обнаружила в квартире соседей. Соседка говорит, что муж брал у нее деньги в долг, а книги ушли в оплату долга. Но ведь от такой оплаты страдает вся семья! Скажите, могу ли я потребовать, чтобы она вернула мне наше имущество, а долги мужа требовала именно с него, а не забирала из семейного бюджета?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Наталья, сочувствую вам и сообщаю, что согласно ст. 23 Кодекса Республики Беларусь «О браке и семье» и ст. 259 Гражданского кодекса, имущество, нажитое супругами во время брака, находится в их совместной собственности. Супруги имеют равные права владения имуществом, если иное не предусмотрено брачным договором.»

