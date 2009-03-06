Вопрос задает Елена Зыгмантович с улицы Берестянская:

«Я являюсь матерью одиночкой, воспитываю сына шести лет. На этом основании мне предоставляли один свободный рабочий день в неделю. А теперь говорят, что не положено. Скажите, а как по закону: имею ли я право на «мамин» день?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемая Елена, согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь, дополнительный свободный от работы день в неделю полагается матери, воспитывающей троих и более детей в возрасте до 16 лет (ребенка-инвалида до 18 лет). Ежемесячно дополнительный от работы день предоставляется матери, воспитывающей двоих детей в возрасте до 16 лет либо ребенка-инвалида до 18 лет. Ваш случай не относится ни к одной, ни ко второй категории, поэтому претендовать на свободный день Вы не можете. Выделение свободного дня возможно только на основании коллективного договора Вашего предприятия, а также по соглашению с нанимателем.»

