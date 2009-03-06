ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ

Вопрос задает Николай Шувалов с улицы Маяковского:

«Уже несколько лет я нахожусь на пенсии, но так как жизнь дорогая, мне приходится работать. В частности в школе столяром. Работа эта сезонная, с июня по август я нахожусь в отпуске за свой счет. Однако и в этот период пенсию мне платят не в полном размере, а как с работающего пенсионера высчитывают определенные проценты. Скажите, законно ли это?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Николай. согласно ст. 83 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении», часть пенсии, исчисленная с учетом заработка свыше 130 процентов средней заработной платы работников в республике, применяемая для корректировки фактического заработка пенсионера, в период работы либо предпринимательской деятельности (за исключением работы непосредственно в производстве сельскохозяйственной продукции в предприятиях сельского хозяйства) не выплачивается. Поскольку Вы, находясь на пенсии, работаете, то соответственно эта разница в заработке и пенсии Вам не выплачивается.»

