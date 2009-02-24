ВСЕ НА ПОВЕРКУ!

Вопрос задает Леонид Погосский с 3-го Полиграфического переулка:

«Я живу в частном доме, который обогревается природным газом. Недавно нам сообщили, что мы должны сдать счетчик учета газа на поверку. А, если я не сдам, что будет? Как будет производится рассчет?»

Комментирует юрист Тамара Козловская:

«Уважаемый Леонид, статьей 19 Закона Республики Беларусь «О газоснабжении N 176-З» от 4 января 2003 г. предусмотрено, что расход газа, потребляемого физическими лицами, учитывается с помощью приборов учета расхода газа, а при их отсутствии — с использованием норм расхода газа, устанавливаемых в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь. То есть, иными словами, если счетчик не поверен, то это тоже самое, что счетчик отсутствует и соответственно, учет израсходованного газа осуществляется по действующим нормам и тарифам, установленным Советом Министров Республики Беларусь.»

