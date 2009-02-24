ВО ВЕК НЕ РАЗБИТЬ

Вопрос задает Ольга Кушакова с улицы Тикоцкого:

«Хочу заказать шкаф-купе с зеркальными створками, но у меня маленький ребенок и я переживаю, что он может его разбить и пораниться. Посоветуйте что-нибудь?»

Комментирует мастер Леонид Погосский:

«Уважаемая Ольга, дело в том, что все зеркала с обратной стороны проклеиваются защитной, противоударной пленкой. И в случае удара тяжелым острым предметом на зеркале появится «паутинка», т.е. оно не рассыплется. Во втором варианте вы можете заказать комбинированные створки из различных материалов, например, при помощи стыковочных планок снизу поставить ДСП, ротанг или бамбук, а уже выше зеркало.»

