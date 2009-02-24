ВРЕМЕННАЯ ПРОПИСКА

Вопрос задает Николай Коноплицкий с улицы Шугаева:

«Слышал, что с этого года ввели новые правила постановки на очерь нуждающихся в улучшении жилищных условий, а именно - необходимо 5 лет минской прописки. Можно ли включать временную прописку (учеба в университете) в эти 5 лет?

Уважаемый Николай, действительно, в соответствии с п.6 Положения о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2005 г. N 565 «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» «не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждане … прибывшие в г.Минск из других населенных пунктов, в течение 5 лет со дня регистрации их по месту жительства в г.Минске». Временную прописку (учеба в университете) считается регистрацией по месту пребывания, поэтому в обязательные 5 лет данная прописка не включается.»