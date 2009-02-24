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ГРУДНЫЕ ДЕЛА

24 февраля 2009 17:17
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Вопрос задает Татьяна Плащевская с улицы Бобрууйская:

«Я вышла раньше срока из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Белорусским законодательством предусмотрено, что до исполнения ребенку полутора лет работнице предоставляются перерывы для кормления каждые три часа по 30 минут. Каким образом можно отражать эти перерывы в табеле учета использования рабочего времени?»

Комментирует юрист Екатерина Орловская:

«Уважаемая Татьяна, предоставляемые женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку (ст. 267 Трудового кодекса Республики Беларусь). В табеле учета использования рабочего времени перерывы для кормления ребенка могут отражаться в числе внутрисменных перерывов (дополнительные специальные перерывы), установленных законодательством.»

# Консультация юриста

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