ВПУСКАТЬ ЛИ МИЛИЦИОНЕРА НОЧЬЮ?

Вопрос задает Николай Буяльский с улицы Раковская:

«Уважаемые юристы, скажите, имеет ли право участковый приходить в квартиру ночью, и могу ли я не открыть дверь? Дело в том, что кто-то из соседей сказал, что у меня ночует незарегистрированный жилец, который появляется только поздно вечером. Законен ли будет такой ночной обыск?»

Комментирует юрист Григорий Бузо:

«Уважаемый Николай, в соответствии с законом, сотрудник органа внутренних дел (в том числе участковый инспектор милиции) имеет право входить беспрепятственно, а при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов в любое время суток в жилые помещения и иные законные владения граждан, помещения и иные объекты организаций и осматривать их. Это делается при преследовании подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, находится подозреваемый (обвиняемый), скрывшийся от органа, ведущего уголовный процесс, лицо, уклоняющееся от отбывания наказания и иных мер уголовной ответственности.

